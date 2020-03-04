聯儲減息：華僑銀行謝棟銘指美元弱勢提前展開

聯儲局宣布緊急減息50個基點，這是自2008年全球金融危機以來聯儲局首次緊急減息。為什麽聯儲局在經濟數據還不錯的情況下，無法再多等半個月，至原定的3月聯儲會議上減息？為什麽市場在減息後反而跌了？

華僑銀行經濟師謝棟銘表示，和2008年的全球金融危機不同，病毒對經濟的第一輪影響主要集中在供給側上。而貨幣政策更多是用來解決需求側問題的。減息當然是大家都喜歡的藥，但是對於供給側的問題，減息並不是對症下藥。減息是否可以加快疫苗的開發？是否可以鼓勵大家去中國、南韓或者意大利旅遊？是否可以幫助東京奧運會依時開幕？很遺憾答案是都不可以。

看到聯儲局這種力度的減息，第一反應是聯儲局是否知道一些市場不知道的信息。尤其是市場擔心的潛在信用危機。過去幾年在持續低利率環境推動下，大量企業槓桿回購股票是否已經到拐點了？

儘管聯儲局的決策是獨立的，惟是次減息時間選擇上，卻使其信譽被質疑的風險上升，令人質疑減息決策有多少受到市場影響？有多少受到特朗普的影響？

由去年下半年開始，聯儲局已經累計減息1.25厘了，與其說這還是保險式減息，不如說美國已經處於減息周期中。謝同意市場的預期，今年聯儲局可能還會繼續減息至少半厘。

雖然未來疫情的發展依然面臨不確定性，可能會使得美元匯率繼續波動，但是美元的弱勢可能會提前開始。人民幣方面，隨着中國逐漸復工，他認為第一季人民幣有望保持目前的強勢至6.90附近。

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