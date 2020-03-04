港元拆息︰隔夜息跌穿1厘　1個月續降至1.4厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至不足1厘，報0.87厘，連跌3日；1星期跌至1.05厘；與樓按相關的1個月降至1.4厘，呈六連跌；3個月跌至1.6厘。

4/3/2020

隔夜 0.87714厘

1星期 1.05143厘

2星期 1.14643厘

1個月 1.40429厘

2個月 1.51893厘

3個月 1.60613厘

6個月 1.77268厘

12個月 1.90214厘

3/3/2020

隔夜 1.12452厘

1星期 1.24125厘

2星期 1.33446厘

1個月 1.55661厘

2個月 1.68631厘

3個月 1.76548厘

6個月 1.96941厘

12個月 2.09250厘

－－－－－－