港元拆息︰隔夜息跌穿1厘 1個月續降至1.4厘
2020年03月04日 11:21
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至不足1厘，報0.87厘，連跌3日；1星期跌至1.05厘；與樓按相關的1個月降至1.4厘，呈六連跌；3個月跌至1.6厘。
4/3/2020
隔夜 0.87714厘
1星期 1.05143厘
2星期 1.14643厘
1個月 1.40429厘
2個月 1.51893厘
3個月 1.60613厘
6個月 1.77268厘
12個月 1.90214厘
3/3/2020
隔夜 1.12452厘
1星期 1.24125厘
2星期 1.33446厘
1個月 1.55661厘
2個月 1.68631厘
3個月 1.76548厘
6個月 1.96941厘
12個月 2.09250厘
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