港股格局：張智威指26000點形成三底支持
2020年03月04日 11:26
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美國聯儲局突然減息半厘，以應對新冠肺炎疫情，但道指隔晚收市仍大跌785點，信誠證券聯席董事張智威表示，有別於2008年金融海嘯的信貸危機，新冠肺炎疫情導致產業鏈停頓或斷裂，民眾被迫停工，消費意欲大減，即使聯儲局大力放水救市，但效用有限，市場對放水反應不大。
至於港股方面，張指出，現時炒股不炒市，從技術而言，恒指分別在2019年12月4日、2020年2月3日和2月28日於二萬六關左右出現底位，形成三底，故有望守住26,000點關，短期上望27,000點關，預料現階段進行整固。
張建議投資者可留意黃金板塊，因在中美貿談持續，以及環球經濟增長動力疲弱下，相信金價會在2020年反覆向上，亦是較為穩妥的選擇，建議考慮SPDR金ETF(02840)，因其股價更隨金價走勢；若喜歡炒味濃的股份，則可考慮招金礦業(01818)。
至於京信通信(02342)，張認為其股價自去年12月起步，已升約75%，5G概念、盈喜等消息已經炒完，現階段市場擔心公司業績會受供應鏈斷裂影響，若投資者有意買入該股份，可考慮在3.05元水平買入。
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