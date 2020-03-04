港股格局：張智威指26000點形成三底支持

美國聯儲局突然減息半厘，以應對新冠肺炎疫情，但道指隔晚收市仍大跌785點，信誠證券聯席董事張智威表示，有別於2008年金融海嘯的信貸危機，新冠肺炎疫情導致產業鏈停頓或斷裂，民眾被迫停工，消費意欲大減，即使聯儲局大力放水救市，但效用有限，市場對放水反應不大。

至於港股方面，張指出，現時炒股不炒市，從技術而言，恒指分別在2019年12月4日、2020年2月3日和2月28日於二萬六關左右出現底位，形成三底，故有望守住26,000點關，短期上望27,000點關，預料現階段進行整固。

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