【專家點訐】管泓姿：納指反向ETF成交創歷史新高
2020年03月04日 11:35
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華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美國聯儲局周二宣布緊急減息，下調聯邦基金利率0.5厘以應對疫情。聯儲局指出，減息理由是病毒構成不斷變化的風險，但再次強調美國經濟基本面依然強勁。本次是自2008年金融海嘯以來再次進行緊急減息。
睇淡的投資者趁機買入美股反向ETF對沖，FI二華夏納一百(07522)，昨日成交創歷史新高破接近3,600萬港元。市場仍然有不少美股大好友看準每次回調趁低吸納機會，FL二華夏納一百(07261)昨天錄得歷史第二大成交約3,400萬港元。
有分析認為，聯儲局3月議息時或會進一步減息。建議投資者可以運用美股反向ETF對沖現有長倉，或利用正向兩倍美股ETF捕捉趁低買入的好時機。
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