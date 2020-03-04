【專家點訐】管泓姿：納指反向ETF成交創歷史新高

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美國聯儲局周二宣布緊急減息，下調聯邦基金利率0.5厘以應對疫情。聯儲局指出，減息理由是病毒構成不斷變化的風險，但再次強調美國經濟基本面依然強勁。本次是自2008年金融海嘯以來再次進行緊急減息。

有分析認為，聯儲局3月議息時或會進一步減息。建議投資者可以運用美股反向ETF對沖現有長倉，或利用正向兩倍美股ETF捕捉趁低買入的好時機。

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