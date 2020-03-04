新冠肺炎：傳日央行考慮降低經濟評估　圓匯見107.4

外電引述消息報道，考慮到新冠肺炎疫情預期造成的經濟衝擊，日本央行可能考慮在3月18至19日的會議上，討論改變對經濟的總體看法，或降低對經濟的評估。

分析指出，對經濟較低的評估，通常不會轉化為日本央行的額外行動，尤其是在央行的寬鬆計劃已積聚副作用的情況下。但如加上圓匯轉強，可能將加大對央行考慮擴大寬鬆措施的壓力。

日圓上漲打擊出口商的獲利能力，以及提高工資的空間，並給價格帶來下行壓力。

受美國聯儲局突然宣布減息影響，日圓兌每美元匯價周三(4日)一度升穿107關，高見106.85兌每美元，最新企107.4；每百日圓兌港元曾見7.27，最新企7.23。大部分分析將100水平視為迫使日本央行採取行動的界限。

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