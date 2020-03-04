【深度解構】美國減息全球勢跟？利率以外別無他法？

美國聯儲局突宣布大手減息半厘，以遏制新冠病毒造成的經濟損失，市場預期其他國家將會跟隨。外媒分析指，全球低息環境下，尤其以歐洲和日本央行的情況最棘手，原因是它們目前已沒有太多的利率下調空間。

過去多年，全球各國都祭出大規模寬鬆政策來刺激經濟，如今幾乎沒有進一步寬鬆餘地。聯儲局將聯邦基金利率下降至介乎1厘至1.25厘，仍比英國央行的基準利率0.75厘高，而歐洲和日本央行目前的基準利率均低於零，實行負利率政策。

分析認為，聯儲局減息利淡美元匯價，令其他國家本幣兌美元上漲，多國恐將「被迫」減息。投資者預期，加拿大央行會在香港時間周三(4日)宣布減息，英國和歐洲央行本月可能也會跟隨。至於澳洲和馬來西亞周二(3日)於聯儲局出手前，已齊齊將利率下調了0.25厘。

【歐洲央行】

歐洲央行存款利率目前已處負0.5厘的歷史低位，貨幣市場預期央行在下周的會議上只會減息0.1厘，今年稍後再減0.1厘。歐洲央行行長拉加德稱，準備在必要時採取適當措施。值得留意是，她曾表示寬鬆政策持續時間愈長，副作用就愈大，擔心政策導致銀行利潤率下降和樓價上漲，對金融穩定構成威脅。

撇除減息以外，歐洲央行官員表示，將考慮其針對銀行的長期貸款計劃，支持經濟挺過新冠病毒疫情困境，有助引導信貸投放到受疫情影響企業。

美國宣布減息後，歐元兌美元一度升抵1.12水平，但仍與2018年高位約1.24水平相距甚遠，目前略回落至1.1167。由於歐盟甚依賴貿易，其出口額佔了歐元區國內生產總值(GDP)的28%，如果匯價勢持續並不利歐元區貿易。歐洲央行過去多次警告，將密切關注歐元匯率波動及其影響，並指匯率波動性是不確定性的來源，需要監控。

【英國央行】

英國央行目前的基準利率處0.75厘，英國央行行長卡尼提到，利率可能在一段時間內保持在低位，央行擁有的政策空間較以往更少，但強調英國不會實施負利率。

卡尼表示，英國央行至少還有約250個基點的貨幣政策空間。英國央行擁有足夠的空間，可以將2016年8月的600億英鎊資產購買計劃「至少提高一倍」，相當於將目前為0.75厘的基準利率下調約1厘。此外，使用前瞻性指引或解釋央行可能如何應對經濟變化，也會「增加這方面的彈藥」。

【日本央行】

日本央行2016年首次推出負利率政策，基準利率現處於負0.1厘，但副作用已顯現。多年的負利率政策似乎對經濟和物價基本沒有產生正面影響，市場更相信，日本去年第四季國內生產總值(GDP)按季收縮6.3%後，新冠肺炎疫情之下，將陷入更深度的衰退。

不過，日本央行沒有暗示會有進一步的刺激經濟，反而強調確保市場穩定措施，例如購買交易所買賣基金(ETF)和使用特殊債券操作。

外媒分析相信，央行可能會提高其購買ETF目標以表明其正在採取行動，或者更快速度購買資產，但不改變總體資產購買目標。若然較小規模的話，日本央行或為受疫情影響的企業制定貸款計劃。如果其他央行紛紛減息，令日圓轉強，將經濟推向崩潰境地，日本央行可能亦會加入減息行列。

【中國央行】

各界對於中國進一步定向降準及減息預期攀升。外媒引述海通證券看法，對中國而言，美元轉弱令人民幣匯率更加穩定，預計內地未來貨幣政策將更加靈活，工具也更充足。該行認為，內地將通過SLF(常備借貸便利)、MLF(中期借貸便利)、OMO(公開市場操作)及普惠金融定向降準等釋放資金，保持流動性充裕。價格上，通過政策利率和機制改革共同引導貸款市場報價利率(LPR)進一步下行，更不排除調整存款基準利率的可能。

【美國減息 香港跟唔跟？】

滙豐銀行剛宣布，維持最優惠利率(P)保留在5厘水平不變。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，環球多國減息下，息率趨勢將持續向下，料美國年內仍有機會進一步減息，但預料本港最優惠利率(P)維持不變，原因是對上一次調整息率周期，本港存貸息率僅分別上落0.125厘，自銀行去年將最優惠利率降回0.125厘後，目前銀行存息已降回近零水平，存息已減無可減，故基本上已沒有進一步減P空間。

但王預料港元拆息有機會回落，美國減息已推使美元拆息回落，雖然本地銀行拆息受不同因素包括本地因素如季結影響、新股活動及定存競爭等，但在美元拆息變動亦是影響港元拆息其中一個重要因素，美元拆息明顯回落下，料將再推低港元拆息，本地借貸成本可望減低。

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