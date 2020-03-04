聯儲減息：穆迪分析指貨幣政策並非萬靈藥

穆迪分析貨幣政策研究主管Ryan Sweet回應美國聯儲局突然減息半厘的行動，指為應對疫情對美國經濟構成的下行風險，美國聯儲局有需要介入，只是貨幣政策存在局限性，並不是萬靈藥。

聯儲局在會議期前作出減息決定的做法是罕見的且具有風險，因為可能被理解為政策者感到恐慌，以致減息所預期的市場反應未有實現。

此外，聯儲局減息不會改變消費者對潛在風險規避。聯邦基金利率期貨將4月份聯邦基金利率目標範圍下調了25個基點，跌幅達60%。根據聯邦基金期貨的數據，到今年年底利率降至0的可能性僅為5%。隨着最新的利率變化，其對10年期美國國債收益率的趨勢預測也會調整，今年上半年的GDP增​​長預測亦會顯著下調。

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