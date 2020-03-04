【專家點評】疫情蔓延成外遊險阻　最新旅遊保險安排一覽

新型冠狀病毒疫情迅速蔓延，日本、南韓、新加坡等地不斷湧現確診個案。目前南韓一日內新增近600宗病例，累計4,000多人受感染。港府亦在早前向南韓發出紅色外遊警示，呼籲港人如非必要避免前往。

日韓等地向來是港人旅遊熱點，今次疫情令不少港人擔心若行程取消，旅遊保險是否受保。到目前為止，有數間保險公司已經就新型肺炎疫情發出了特別通告，包括蘇黎世、藍十字、安盛及Allied World等。通告針對新型肺炎更改了旅遊保險相關條款、或加入一些不保事項和安排，並在發出日起便已生效，因此消費者需要多加留心。

首先，就取消旅程而言，不同保險公司都各有安排。部分保險公司指出新型冠狀病毒暫未符合「旅程取消」保障中「傳染病」的定義，即由世界衞生組織發出大流行警戒的傳染病，所以接受「旅程取消」保障索償申請。而有些保險公司則根據旅遊警示的宣布時間來決定，如果保單在疫症發生前已購買，便可作出一定的賠償，如果在疫症發生後購買，便很大機會會拒絕受理。還有一些保險公司則以保單中對「疫區」的定義來判斷，可見賠償實在因保單而異。

目前，大部分保險公司會因應某些情況提供一定的支援和保障，例如因疫情而在本地被強制隔離，或者在旅行目的地受感染而要接受治療的個案。當中包括行程取消保障，海外醫療費用保障，以及更改行程所支付的額外住宿及交通費等。而對於當地政府入境限制導致旅程取消或原機返回香港導致旅程更改等情況，索賠的安排就有不同。

總而言之，新型肺炎爆發已有一段時間，面對旅遊保險，投保日期的先後以及事件是否「已知事項及狀況」這兩點能否成功獲賠十分關鍵。而各保險公司保單細節上的安排就不盡相同，亦決定了消費者的保障情況。有些旅行社和保險公司為刺激銷量，早前推出了抗疫旅遊保險，新型肺炎納入旅行期間的醫療保險之中。

作為精明的消費者，大家在購買或申請賠償時，一定要妥善留意保單條款，以及向專業的保險人士諮詢，方能為自己帶來更好的保障。

自願醫保通(myVHIS)行政總裁 麥融斌

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