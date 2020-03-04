聯儲減息：地產代理料下半年香港樓價輕微反彈

美國聯儲局突宣布減息0.5厘，聯邦基金利率目標區間降至1厘至1.25厘，美息以至港息將維持偏低水平，對香港樓市有何影響？

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國聯儲局減息對香港樓市影響正面，當美國開展減息周期，香港銀行有機會要「追減」，利好供樓的業主，並吸引買家更有信心入市。

他預料短期業主減價幅度會放緩，但買家買樓意欲增加。香港樓價上半年受新冠肺炎疫情影響，料會跌3至5%，但當疫情受控，樓價下半年有機會反彈，令全年計或錄輕微升幅。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，低息環境持續下，預料本港按息年內介乎2.25厘至2.5厘低水平，加上市場累積購買力已準備釋放，對樓市仍帶正面支持作用。

香港置業行政總裁李志成指，美國聯儲局減息，向市場釋出環球減息潮持續的信號，有助香港樓價逐步企穩，雖然預期3月份樓價仍微跌3%至5%，但料4月至5月會逐步正常化。

他續說，因最近香港新增新冠肺炎確診個案未有大增，香港人開始回復正常生活，已見睇樓人士增多，故料住宅成交量有望逐步增加。他指，在低息環境下資產最保值，建議有意置業人士留意市場劈價貨，可趁低吸納。

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