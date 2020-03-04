綠葉製藥抑鬱症新藥申請　獲美國食監局受理

LY 03005是一項基於集團的NCE/NTE平台開發的中樞神經系統獨家產品，用於治療抑鬱症。集團已擁有涵蓋LY 03005化學成份、晶體形態及製劑的專利。化學成份及晶體形態的專利已在中國、美國、歐洲、日本及韓國等目標市場取得。

此外，集團還有多個中樞神經系統的在研項目，同步在中國及海外市場進行開發，如已向美國FDA提交NDA並通過PAI批准前檢查的LY 03004(關於精神分裂症和雙向情感障礙)、LY 03003(關於帕金森氏症)、LY 03010(關於精神分裂症和分裂情感性障礙的 治療)、LY30410(關於中輕度阿茲海默症)和LY 03012(關於慢性疼痛)等項目。上述在研產品在中國、美國、歐洲和日本等戰略市場註冊進展良好，未來將在這些國家上市並進一步擴展到全球市場。

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