聯儲減息：金融市場大反轉　投資者如何臨陣變招？

美國聯儲局突宣布減息0.5厘，令市場措手不及。展望未來，股市、金市、債市、匯市以至香港樓市，將來會如何大反轉？投資者又怎樣緊急應對？

【股市】

美國減息救市適得其反，道指最多曾挫997點，收報25,917點，跌2.94%；標指收報3,003點，跌2.81%；納指收報8,684點，跌2.99%。在內地積極救市下，港股相對企穩，暫轉升32點，報26,317點。滬綜指微升0.06%，報2,994點。

「基金教父」雷賢達表示，美股或要繼續向下尋底，道指很可能要進一步跌至23,000至25,000點水平；納指可能還要調整多一成，至8,000點樓下水平；標指亦有較多科技股比重，跌幅也可能較道指多一點。現時投資者的最佳策略是觀望。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒料，港股暫可守到26,000點，並在26,000至26,500點區間內徘徊。投資者不宜立即撈底，因如果美國市場的資金短期續流入債市，股市續會調整。

【匯市】

外幣市場亦見異動，當中日圓兌每美元升破107，高見106.85，升0.26%，創去年10月初以來的5個月新高。除日圓外，澳元兌美元再彈0.47%、紐元升0.37%。離岸人民幣兌每美元則升0.21%，報6.9341，每百港元兌89.26人民幣。在岸人民幣升0.37%，報6.9348。

獨立外匯商品分析師盧楚仁指，日圓與黃金一樣有避險作用，且美股下跌，令套息交易拆倉，原本借日圓買美股，現在沽美股還日圓，導致資金追入日圓，令日圓炒上，料日圓兌美元短線會升至104.50。

他看淡人民幣，指今年中國經濟會轉差，料人民幣會繼續貶值，離岸人民幣將下試7.09水平。他補充，近日人民幣反彈，純粹因美匯指數下跌所致。

【黃金】

國際金價企高，紐約期金周二收報每安士1,644.4美元，升3.1%，周三曾再升0.36%，高見1,654美元。現貨金價兩天勁升逾4%，高見1,652美元。

盧楚仁預計，金價會持續向上，先試每安士1,690美元，再上1,750美元。他點出，預期金價向上的三個原因。第一，環球央行減息，買零息黃金的機會成本減低。第二，美國聯儲局減息，令美匯指數下跌，而一向美元指數與金價呈反比，故金價有望向上。第三，新冠肺炎疫情令環球經濟下行壓力增大，資金湧進黃金避險。

英皇期貨營業部總裁葉佩蘭也看好金價，預計其於三月會上試每安士1,700美元。但如果要飆至1,800美元，相信是環球股市大跌，或新冠肺炎疫情持續擴散所引發，屬大家都不想遇見的事。

【債市】

10年期美國國債孳息率有史以來首次跌穿1厘，低見0.9043厘；30年期美國國債孳息率則報1.601厘的紀錄新低。

有「香港末日博士」之稱的羅家聰認為，10年期美國國債孳息率跌至0.9厘已跌到差不多，現時再買債券見不到有投資價值，因市場反應似乎已經把不明朗因素也反映在價格上，但隨着4月天氣回暖，疫情或可逐步緩和，美國經濟前景不至於太悲觀。當然，如果美國聯儲局被大行「騎劫」，被迫減到零甚至負利率，則美債息仍有向下空間。

基金銷售平台FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟表示，現時投資債券的目標不是收息，而是增加投資組合的抗跌力和穩定性。一旦美國聯儲局重啟減息周期，很大機會減息減至零，按過往經驗長年期美國國債最能受惠，投資者可吼主力投資30年期美債的美元債券基金。

至於中資內房債，他指暫時未見很大的市場反應，因不少內房債在3年內到期，年期較短對息率敏感度稍低，加上地域不同，內房債更受企業本身信貸質素和房地產銷售市道影響。因此，已持有內房債的投資者可續持有，但若未買，可先待未來內房債息有機會向上後才入市。

【港樓】

美國減息，雖然滙豐銀行已宣布維持最優惠利率不變，但至少香港暫無加息壓力。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國聯儲局減息對香港樓市影響正面，當美國開展減息周期，未來香港銀行有機會要「追減」，利好供樓的業主，並吸引買家更有信心入市。

他預料短期業主減價幅度會放緩，但買家買樓意欲增加。香港樓價上半年受新冠肺炎疫情影響，料會跌3至5%，但當疫情受控，樓價下半年有機會反彈，令全年計或錄輕微升幅。

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