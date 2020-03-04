【高盛推介】資金趁低吸納阿里巴巴好倉
2020年03月04日 12:19
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(3日)跌約0.7%，周三(4日)早段低開約0.1%，落後大市。有券商指阿里主要業務線正逐步復甦，但仍存在不明朗因素。該行維持阿里「跑贏行業」投資評級。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向沽出認購證，但以過去5個交易日計，仍共錄得約6,370萬元資金流入，為同期第三多資金流入的認股證相關資產。另一方面，牛證於周二獲資金轉向，錄得約190萬元資金流入。此外，周三早段即市有資金趁低吸納好倉。
投資者如計劃趁低吸納認購證，可考慮以行使價200至220元篩選產品。貼價選擇可留意當中的阿里購證(17983)，行使價208.2元，2020年5月18日到期，實際槓桿9.4倍。
另外可留意當中槓桿最突出的阿里購證(21471)，行使價219.08元，2020年5月26日到期，實際槓桿10.4倍。
另一方面，目前市場上的高槓桿近牛，普遍已累積偏高街貨。因此投資者如計劃部署牛證，可留意低街貨的產品，例如阿里牛證(53378)及牛證(53593)。牛證53378，收回價194.18元，行使價192.18元，換股比率100，槓桿比率19.7倍。牛證53593，收回價192.18元，行使價190.18元，換股比率100，槓桿比率16.1倍。
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