新冠肺炎：浩澤淨水開闢防護口罩生產專線

董事會認為，從較長遠看，疫情的爆發在未來可能令消費者加倍注重健康，並更加重視防護產品以及具備消殺功能的淨水和空氣淨化設備對防疫及保持日常健康生活的積極作用，從而對集團業務的長遠發展產生潛在積極影響。

另外，集團累計已向全國百餘家醫院定向捐贈數千臺淨水機及空氣淨化器，其中包括位於疫情重點區域的武漢雷神山醫院及火神山醫院。

集團近日分別針對個人用戶及企業用戶向市場供應醫療級防護口罩和多用途的空氣淨化殺菌檢測設備等產品，為用戶提供多方位的健康防護解決方案。

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