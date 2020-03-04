【瑞通推介】美國減息　滙豐恒生輪證剖析

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局隔晚突然宣布減息0.5厘，但未能緩和市場對新型肺炎疫情擴散的憂慮，道指收報25,917點，跌785點或2.9%。

恒指周二(3日)曾升逾200點，但其後無以為繼，倒跌6點收市，報26,284點。周三(4日)早段高開後回軟，26,300點得而復失。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾1,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾420萬元，反映投資者預期後市將見反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

市場憂慮銀行的息差收窄，銀行股普遍下跌。滙豐控股急挫約3%，創2016年7月以來的低位50.8元。另外，周二除淨的恒生銀行是表現最差藍籌，股價收跌1.5%於155.4元，盤中低見155元，並錄三連跌。周三早段再急挫超過4%，失守150元關口，創2017年1月以來的低位。周二有42萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾100萬元淨流出。

將於下周四(12日)公布業績的友邦保險，近期股價反覆向下，周二以近全日低位75.5元收市，跌1.2%，連跌第三日，重返去年10月尾水平，14日RSI正邁向30的超賣水平。現勻時股價與今年1月中旬曾高見的87.8元水平比較，已累計回落14%。周三早段高開在76元後倒跌，於75元水平徘徊。周二有逾660萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾130萬元淨流出。

有券商預期內房2月銷售勝預期，加上憧憬中央及地方政府將有更多支持樓市政策出台，帶動內房股近期走勢偏強。融創中國周二曾升見46.15元創接近兩個月高，其後倒跌0.8%收市，報44.5元，為近全日低位，但仍守主要平均線之上。股份周三早段回升逾1%，重上45元。集團早前發盈喜，料去年純利將按年增加逾50%。周二分別有85萬和47萬元淨流出其好倉和淡倉。

A股近日回勇，南方A50周二高位升破14.7元，惟受制50天線阻力未能進一步突破，收市升幅收窄至0.5%，報14.52元，暫守10天和20天線，今早靠穩，曾重上14.6元。昨分別有90萬和18萬元淨流出其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－