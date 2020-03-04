【高盛推介】博瑞聲反彈 可吼認購證
2020年03月04日 12:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：瑞聲科技周二(3日)跌約1%，周三(4日)早段繼續下跌，低開約1%後跌幅擴大，一度跌穿50港元關口。事實上，該股由上周二(2月25日)累計至今，已跌約12%，落後大市。
觀察個股認股證資金流向，可見資金持續吸納認購證，過去11個交易日皆錄得資金流入，合共超過2,500萬元。
投資者如計劃趁低吸納認購證，貼價選擇可留意價外幅度不足2%，年期約7個月的瑞聲購證(11893)，行使價50.93元，2020年9月25日到期，實際槓桿4倍。
投資者如欲以高槓桿的價外認購證作部署，則可留意年期約7個月的瑞聲購證(13427)，行使價61.93元，2020年9月21日到期，實際槓桿5.2倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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