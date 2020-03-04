新冠肺炎：星展香港削中國GDP增長至5.3%

星展銀行(香港)香港及內地銀行及保險業分析師施畊宇表示，由於新冠肺炎疫情打擊經濟，預期內地政府將繼續推出刺激措施，包括為市場注入流動性及減息等，料今年內銀淨息差將因而收窄6個點子，若減息力度強勁，則仍有下行空間。

他又指，疫情肆虐導致經濟活動停頓，部分內地企業或因而倒閉，將短暫提高內銀的不良貸款率。但只要經濟回穩及疫情消退，相信內銀不良貸款率將重回正常水平。該行已因應疫情發展，將今年內地本地生產總值(GDP)增長由6%下調至5.3%，全年貸款增長預測則收縮2個百分點至10%。

美國聯儲局突然減息半厘，他指是意料之外，相信如果疫情不退，美國減息周期亦會持續。聯繫匯率下，港息與美息走向一致，他預計港元拆息跟隨美息向下，並有機會導致銀行調低最優惠利率。

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