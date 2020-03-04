聯儲減息：滙豐料人民幣全年將跑贏一籃子貨幣

人民幣匯價周三(4日)明顯飆升，離岸人民幣(CNH)連續第9天升值，延續2017年9月以來最長連漲的紀錄，在岸人民幣(CNY)則收復農曆新年以來的失地，截至下午2時，報6.9378，按日飆430點子。

滙豐銀行高級亞洲外匯策略師王菊稱，美國聯儲局減息有可能喚醒中國企業個人結匯意願，因中國人民銀行的減息舉動可能會落後於美國，人民幣利率仍將大幅超過美元，企業繼續持美元的意願應該會進一步下降。

該行預計，今年上半年人民幣仍有上升空間，全年將跑贏一籃子貨幣。不過，人民幣兌美元匯價仍受美元兌其他貨幣走勢所牽制，估計今年底見6.95兌每美元。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔指出，聯儲局緊急減息後，中國官媒旋即稱中國的減息窗口已經打開，該行預計，中國人行將在3月中下旬繳稅期附近，下調公開市場操作(OMO)及中期借貸便利(MLF)操作，下一階段將調降存款基準利率，而避免人民幣升值過急，亦會是調降利率的一個考慮因素。

她指，由於中美息差持續擴闊及中國境內的外匯需求降低，預計人民幣短期將趨升，該行維持首季人民幣見6.93的預測，第二季則見6.86。

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