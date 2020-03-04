控康宏主席剝奪投票權敗訴　官指無法證明決定屬惡意

康宏環球股東內鬥案早前在高院經審訊後，撤銷康宏股東郭曉群要求推翻康宏主席陳志宏，於2017年12月29日康宏股東特別大會上，指其股份有問題故其投票權無效的決定之申請，法官今(4日)頒判詞解釋理由。

判詞指，郭曉群未能舉證證明陳志宏剝奪其投票權的決定屬「惡意」(Bad Faith)，故判郭敗訴並須付陳堂費。

案件源於郭曉群2017年11月以持康宏29.91%股權的股東身份，提出罷免包括吳榮輝等8名董事，及委任另外5人加入董事會。該「大換班」動議於同年12月29日的康宏股東特別大會上表決，惟陳志宏以郭曉群股份有問題而決定其投票權無效。郭隨後遂興訟控告陳志宏等高層剝奪其投票權的決定屬「惡意」。

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