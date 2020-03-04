聯儲減息：湯文亮指香港樓市對利息很敏感

美國聯儲局突然減息，紀惠集團行政總裁湯文亮稱，減息是否有利香港樓市不敢說，但最少不會令樓價下跌。香港樓市對利息是很敏感，若加息1%，樓價有機會下跌10%，今次聯儲局減息，香港沒有能力跟隨，滙豐銀行已表示保持利率不變，但同時反映香港暫時不會加息，這是很重要的。

他指出，香港經濟轉壞是不爭的事實，但原因並非利息上升，而是社會事件及新冠肺炎疫情。如果兩者緩和，經濟就會轉好，樓價亦會有支持。大家可能忽略一個主要原因，就是因為疫情影響而封關，代表沒有內地人可以在香港買樓，需求減弱而令到樓價下跌，但一旦解封，又遇上減息，內地的購買力湧現，樓價有可能調頭回升，他認為這是初次打算買樓人士的一個機會，沒有內地的購買力爭奪，業主可能要減價求售。

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