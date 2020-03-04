聯儲減息：中金指減息潮或撐起金價 短期睇1680美元

美國聯儲局周二(3日)晚急不及待宣布減息，內地券商中金公司認為，市場對美國減息決定早有預期，但時間點略超出市場預期。全球央行減息潮再起，或將支撐金價進一步上行。

結合聯儲局提前降低聯邦基金利率半厘，該行上調對短期金價預測至每安士1,680美元。如果全球經濟增速放緩，聯儲局利率繼續寬鬆，今年底金價預測目標每安士1,610美元也面臨上調的可能性。

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