聯儲減息：中金指減息潮或撐起金價 短期睇1680美元
2020年03月04日 14:28
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(Getty Images圖片)
美國聯儲局周二(3日)晚急不及待宣布減息，內地券商中金公司認為，市場對美國減息決定早有預期，但時間點略超出市場預期。全球央行減息潮再起，或將支撐金價進一步上行。
中金預計，其他國家的央行或將跟隨減息，持續擴散的負利率環境或將支撐金價進一步上升。此外，市場預期聯儲局在年內仍將進一步降息，故料美債實際利率走勢向下，同時刺激市場上有跟隨金價走勢的交易所買賣基金(ETF)，估計SPDR金ETF(02840)或將進一步受追捧，並成為推動金價上行的主要推手。
結合聯儲局提前降低聯邦基金利率半厘，該行上調對短期金價預測至每安士1,680美元。如果全球經濟增速放緩，聯儲局利率繼續寬鬆，今年底金價預測目標每安士1,610美元也面臨上調的可能性。
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