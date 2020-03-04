一罩難求！南韓口罩相關紡織品出口激增8.8倍
2020年03月04日 14:49
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(Getty Images圖片)
南韓國際貿易協會數據顯示，南韓1月份包括口罩在內的「其他紡織品」項目出口額為7,261.1萬美元，是2019年1月829.6萬美元的8.8倍，同時接近2019年全年8,091萬美元的水平，佔去年全年約89.7%。進口額則按年減少5.5%，至2,113.9萬美元。
分析指出，雖然其他紡織品項目除了口罩外，亦包括其他項目，但該數字在過去幾年幾乎無變化，因此可以視為在新冠肺炎疫情下，南韓口罩對外出口大增。
此前，出口額最高的年份是2013年，當年受到中東呼吸綜合症(MERS)疫情影響，全年達9,784.2萬美元。
不過，由於南韓境內疫情逐漸嚴峻，口罩需求短缺，該國政府已在上月26日宣布限制出口口罩，並將口罩出口量控制在總產量的10%以內，估計其他紡織品項目的出口額之後將會下降。
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