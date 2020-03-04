聯儲減息：信安資管料3月再減0.25厘

美國聯儲局突然宣布減息0.5厘，是聯儲局在議息會議之外作出緊急減息行動。信安資金管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉認為，行動除了是回應金融市場的動盪(股市以外還有債市)，亦是為了防止疫情迅速擴散帶來經濟下行的風險，以採取的保險性保護措施。

不過，她提到，今次的減息時間上亦來得比該行預期早，聯儲局未有等待確實的經濟數據，就已經採取行動，其實反而有機會進一步引發市場恐慌，亦令往後經濟萬一出現衰退減少了後路。再者，今次的行動對於解決供應面的衝擊作用亦相當有限，較多嘗試刺激因為減息帶動的需求及穩定市場情緒。

她又指，美國經濟前景比其他主要經濟體仍然相對穩健，年內出現衰退的風險仍偏低。除了可以肯定股市急挫對經濟帶來一定程度的衝擊，其他較重要的領域，如消費或就業，實際的影響有多大、會延續多長時間，現階段難以估計，但傾向相信影響相對短暫。

陳續稱，參考過去6次的緊急減息，聯儲局後續都有進一步減息的動作，緊急減息與下一次減息中間相距的時間，最長的有33日，最短的只有8日；目前利率期貨顯示，市場預期3月份議息會議上，聯儲局有機會再減息0.5厘。基於上述觀點，估計局方將於3月份議息會議上再次減息，幅度0.25厘；上半年或再減息一次。

她提到，過往的緊急減息後，環球股市及美股無論3、6或12個月之後，都普遍錄得負回報。其中，標普500指數在緊急減息後12個月平均要跌約13%。相反，亞洲市場的反應相對正面，緊急減息12個月平均錄得6%正回報。債市往往能夠跑贏股市，當中以主權債及投資級別債表現最好，緊急減息後12個月平均升逾5%。

她又認為，聯儲局今次減息後，加大了其他主要央行短時間內採取行動的壓力，尤其是本身已經受到疫情直接影響確診人數不斷遞增的地區，如歐洲、日本及南韓等。不過，歐洲央行進一步負利率的空間有限，較大機會以調整TLTRO或採取其他手段以增加流動性。成熟市場當中，澳洲、新西蘭、加拿大央行及英倫銀行較大機會跟隨減息；不少新興經濟體包括印尼、菲律賓及泰國相繼減息，在疫情的影響下，預期亞洲區內主要央行仍有空間加大減息力度。

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