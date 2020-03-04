報告：香港豪宅全球第2貴　780萬僅夠買229呎

國際房地產顧問萊坊發表2020年《財富報告》，調查全球100豪宅市場樓價表現、全球財富分布。

調查顯示，摩納哥豪宅價格已連續第13年為全球最高，100萬美元(約780萬港元)在摩納哥僅能購買約16.4平方米(約176方呎)的豪宅，而香港及倫敦佔第二和第三位，100萬美元分別可購買21.3平方米(約229方呎)和30.4平方米(約327方呎)的豪宅。

報告指出，2019年全球豪宅平均樓價上升近2%，高於2018年的1.3%，但依然與2013年的2.8%的增幅有一段距離，其中香港豪宅樓價升幅錄得2.9%。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，受到社會運動和冠狀病毒爆發的影響，香港經濟正面臨重大考驗，這會影響財富累積及購買力。

該行預計，在未來數月的本地住宅成交量和樓價都會下跌，其中全年豪宅樓價將下跌約10%，而超級豪宅市場則相對穩定，跌幅較少。可幸的是現時業主的持貨力強和息口仍低，因此預料住宅樓價並不會像1997年金融風暴或2003年沙士爆發般的懸崖式下跌。

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