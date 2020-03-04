聯儲減息：林一鳴指對港樓市無影響　5厘是P息底線

美國聯儲局突然減息半厘，資深財經專家林一鳴指出，滙豐銀行已率先聲明不跟美國減息，相信其他銀行都會跟隨該銀行做法，而香港銀行同業拆息(HIBOR)在美國減息之後亦沒有大變化，所以「香港唔減息，對樓市無影響」。他維持今年全年樓價大致持平的預測。

市場雖然憧憬今年美國會再減息，但林認為，一來本地銀行未必跟減；二來回看歷史，就算對上一次美國利率跌至最低0至0.25厘的區間，但香港銀行的最優惠利率(P)在5厘「企得好硬」，相信P等於5厘是香港銀行的底線。

再者，影響樓價的住宅供應量沒有大變動，樓價很難會下跌。此外，雖然目前樓市和經濟受新冠肺炎疫情的影響，但他指，2003年沙士的經驗，疫情過後樓價會急升，故很多業主現時就算放盤，都不願意減價出售，故樓價難言會向下行。

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