和電香港4月推5G套餐　入場費388元

由於5G時代用戶數據用量會因為網絡傳送速度提高而激增，3香港現時給予的基本5G計劃分100GB及200GB兩個檔次。如果只要SIM卡，月費分別為388及688元。若選用連5G手機的計劃，100GB及200GB月費各為638及938元。所有計劃均享無限本地通話分鐘。

3香港又宣布，在3月31日或之前，客戶可參加月費538元的「pre-5G早鳥限時優惠」，並預訂即將推出的指定5G指定手機，除機價即減8,000元及免費獲贈原廠無線耳機外，更可獲贈娛樂或3Gamer服務、雙倍內地及港澳數據，以及Net+(網絡優先)連4.5G任用數據王組合。當5G服務下月正式推出時，客戶將可自動獲享5G服務及每月額外100GB 數據。

－－－－－－