【瑞銀推介】地產房託借減息反彈　跟進新地領展輪證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：美國聯儲局周二(3日)突然宣布因為疫情情況減息0.5厘，刺激美股當晚大幅波動，恒指周三(4日)曾再度下試26,000點心理關口，雖然有支持但亦未有受惠減息而大升。

反觀過去大半年因香港社會衝突、以及疫情影響的本地地產股及房託股份則錄得較大升幅。無疑巿場投資者對這個板塊的前景存在很大疑惑，不過觀乎其走勢，則似乎已反映部分利淡因素。

以新鴻基地產為例，今年低位為1月底的107.5港元，仍守於去年8月106元的低位之上，反映股票投資者在疫情巿況中，仍較去年香港社會衝突時樂觀。投資者可留意新地股價積弱後，能否借減息反彈。

而房託龍頭領展房產基金則於周二創過超過1年低位，但周三反彈力度則較地產股強，事實上在環球再度重啟減息的大環境下，領展的股息率隨着股價創低位，其息率已重上3.8厘，應該吸引不少投資者留意。

若看好這個板塊，可留意新地或領展牛證：

反彈過後淡倉選擇：

筆者持有領展。

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