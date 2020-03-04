分析指港鐵兩大優勢受不利影響 料股價短期疲弱
2020年03月04日 15:49
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港鐵(00066)周四公布2019年全年業績，光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，中長線而言，港鐵仍具業務獨特性的長線持有目的，中線目標價47元。不過，過往市場對港鐵給予較高估值，只因港鐵既具地產股的增長動力，又具備公用事業股份的穩定性質。如今在這兩部分優勢業務均受到影響之下，預期港鐵股價短暫將表現疲弱。
他表示，2019年上半年該公司經常性業務的利潤錄得按年下降40.6%，主因對沙中線及英國項目作出一次性大額撥備。而去年下半年社會政治事件對乘客量及沿線物業租金均承受一定壓力，影響業績。
今年首季，集團在地鐵及高鐵的客運量亦受新型肺炎疫情的影響。本港樓市受到上述不利因素影響呈現疲態，亦對港鐵的業績帶來較明顯的影響，預期集團2019年基本業務利潤將按年下跌約5%，而去年純利約為101億元，對應按年下跌37%。
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