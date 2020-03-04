渣打香港維持最優惠貸款利率5.25厘不變

美國聯儲局突然減息0.5厘，渣打銀行(香港)宣布，最優惠貸款利率維持5.25厘，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

渣打亞太區金融市場部主管陳銘僑認為，美國減息半厘後，香港銀行下調最優惠利率(P)的壓力仍然不大，認為是有條件「可減可不減」，料業界傾向按兵不動。目前3個月港元拆息高於同期美息約40點子，屬於合理水平，相信港元拆息及港匯將於現水平企穩。

不過他提到，若美國利率持續下調，並顯著拉低港息，銀行則有機會調低最優惠利率，惟仍需視乎銀行自身資金成本及資產負債表等其他因素，難言港息跌至甚麼水平銀行就會減「P」。

他指出，由於港銀儲蓄利率已減至零厘，惟目前社會難以接受負利率，相關利率缺乏下調空間。若銀行調低最優惠利率，同時維持儲蓄利率不變，將使息差收窄並拖累盈利表現，料各間銀行會謹慎作出決策。

疫情肆虐進一步打擊香港經濟，中小企尤其堪憂，陳指儘管銀行界已推出各種紓困措施，但疫情何時受控仍然充滿不確定性，認為單靠銀行調整息口未必能解決經濟困境。

－－－－－－