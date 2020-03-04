和電香港：目標今年實現5G覆蓋全港

和電去年投得的40MHz的3.5GHz頻段5G頻譜及30MHz的3.3GHz頻段5G頻譜，惟被視為5G主流頻段的3.5GHz不能在有地對空衞星的大埔和赤柱(及周邊地區)部署基站，而3.3GHz則僅能用於室內。

鍾耀文表示，3香港會以將手上部分2.1GHz頻譜改作5G用途，於大埔和赤柱使用，化解「黑洞」問題，涉及頻譜數量初步看只是10至20MHz而已，不會影響使用2.1GHz的3G及4G客戶，強調公司頻譜資源充足。而會否將2.1GHz建設其他地區的5G網絡，則要視乎實際需要。

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