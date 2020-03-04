【市後重點睇】道期升近400點 歐元英鎊回軟
2020年03月04日 16:14
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(Getty Images圖片)
美匯指數報97.2，離岸人民幣(CNH)6.93水平徘徊，港匯企7.7686，美元兌日圓略升至107.38。歐元及英鎊回落，分別報1.1171及1.2791。金價回落至1,631美元。布油報51.87美元，紐油處47.27美元。道指期貨升383點。
●市後關注點
-17:00 歐元區2月服務業採購經理指數(PMI)終值
-18:00 歐元區1月零售銷售
-21:15 美國2月ADP私人職位
-23:00 美國2月ISM非製造業指數、加拿大議息
●港股表現反覆，恒生指數全日收報26,222點，跌62點或0.24%。主板成交1,109億港元。滙豐控股捱沽，收挫2.28%至51.35元，為連跌第13日。https://bit.ly/2x8wJgV
●滬綜指升0.6%，外資淨賣出7.8億人民幣。https://bit.ly/2VTArWb
●日股僅升17點，韓股漲逾2%。
●聯儲減息：
-金融市場大反轉，投資者如何臨陣變招？https://bit.ly/2Tm1mZ1
-陳永傑料香港樓價全年跌幅達5%。
-郭子威指目前經濟疲弱，樓價暫難回升。
-滙豐銀行維持最優惠利率5厘不變。
-金融市場大反轉，投資者如何臨陣變招？
-地產代理料下半年香港樓價輕微反彈。
-穆迪分析指貨幣政策並非萬靈藥。
-華僑銀行謝棟銘指美元弱勢提前展開。
-中原按揭料港最優惠利率維持不變。
-美國緊急減息半厘應對疫情，後市恐大波動。
-瑞銀料美國今年將減息3次。
-雷賢達料美股未跌完，納指或見8000點樓下。
-溫傑指當局預示暴風雨將至，資產價格勢波動。
-金管局料市場仍波動，籲投資者做好風險管理。
-陳政深料港股或補跌，避開銀行及保險股。
-信安資管料3月再減0.25厘。
-中金指減息潮或撐起金價，短期睇1680美元。
-林一鳴指對港樓市無影響，5厘是P息底線。
-渣打香港維持最優惠貸款利率5.25不變。
●新冠肺炎：
-星展香港削中國GDP增長至5.3%。
-浩澤淨水開闢防護口罩生產專線。
-傳日央行考慮降低經濟評估，圓匯見107.4。
-韓累計逾5300宗確診，再撥11.7萬億韓圜救市。
-美財長指無理由暫停股市交易，暫無意降中國關稅。
-標普料第二季美國經濟增長不足1%。
●【大行報告】中金上調小米收入預測，目標價13.5元。
●【攬炒成真？】香港2月PMI及商業信心齊創歷史新低！https://bit.ly/2wuJqC9
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●【深度解構】美國減息全球勢跟？利率以外別無他法？https://bit.ly/2Ii2wye
●澳洲上季GDP按年增2.2%，略勝預期。
●財新2月中國服務業PMI降至26.5，創紀錄新低。
●和電香港4月推5G套餐，入場費388元。
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