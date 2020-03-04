【市後重點睇】道期升近400點　歐元英鎊回軟

美匯指數報97.2，離岸人民幣(CNH)6.93水平徘徊，港匯企7.7686，美元兌日圓略升至107.38。歐元及英鎊回落，分別報1.1171及1.2791。金價回落至1,631美元。布油報51.87美元，紐油處47.27美元。道指期貨升383點。

●市後關注點

-17:00 歐元區2月服務業採購經理指數(PMI)終值

-18:00 歐元區1月零售銷售

-21:15 美國2月ADP私人職位

-23:00 美國2月ISM非製造業指數、加拿大議息

●日股僅升17點，韓股漲逾2%。

●聯儲減息：

-陳永傑料香港樓價全年跌幅達5%。

-郭子威指目前經濟疲弱，樓價暫難回升。

-滙豐銀行維持最優惠利率5厘不變。

-金融市場大反轉，投資者如何臨陣變招？

-地產代理料下半年香港樓價輕微反彈。

-穆迪分析指貨幣政策並非萬靈藥。

-華僑銀行謝棟銘指美元弱勢提前展開。

-中原按揭料港最優惠利率維持不變。

-美國緊急減息半厘應對疫情，後市恐大波動。

-瑞銀料美國今年將減息3次。

-雷賢達料美股未跌完，納指或見8000點樓下。

-溫傑指當局預示暴風雨將至，資產價格勢波動。

-金管局料市場仍波動，籲投資者做好風險管理。

-陳政深料港股或補跌，避開銀行及保險股。

-信安資管料3月再減0.25厘。

-中金指減息潮或撐起金價，短期睇1680美元。

-林一鳴指對港樓市無影響，5厘是P息底線。

-渣打香港維持最優惠貸款利率5.25不變。

●新冠肺炎：

-星展香港削中國GDP增長至5.3%。

-浩澤淨水開闢防護口罩生產專線。

-傳日央行考慮降低經濟評估，圓匯見107.4。

-韓累計逾5300宗確診，再撥11.7萬億韓圜救市。

-美財長指無理由暫停股市交易，暫無意降中國關稅。

-標普料第二季美國經濟增長不足1%。

●【大行報告】中金上調小米收入預測，目標價13.5元。

●澳洲上季GDP按年增2.2%，略勝預期。

●財新2月中國服務業PMI降至26.5，創紀錄新低。

●和電香港4月推5G套餐，入場費388元。

－－－－－－