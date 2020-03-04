和電香港︰暫未憂慮5G爆減價戰　會合理投資

古認為，新冠肺炎疫情對手機供應鏈的影響只是一時，過後就會迅速恢復。儘管他拒絕公布上客今年上客量目標，但指出隨着應用場景和手機選擇愈來愈多，5G上客量以至其對每月每戶平均收入(ARPU)的正面推動作用會愈來愈明顯。

被問到會否推5G無限上網計劃，和記電訊(香港)個人市場副總裁邱子恩表示，如果用戶「用爆」其月費計劃所包的數據，可以選用數據更多的計劃，或像現時一樣添購數據。

邱又指，4G年代消費者傾向只考慮月費計劃所包的數據有多少去選擇電訊商和計劃，3香港計劃在5G時代陸續推出更多增值服務，諸如4K/8K超高清影片、低時延教學、虛擬實景(VR)及擴增實境(AR)遊戲等等。

古指出，新冠肺炎爆發初期對和電整體盈利影響有限，因為電訊服務是生活必需品，惟集團仍會密切留意疫情發展考慮出招提振業績。他相信，「5G已經講咗好耐，市場已經有期望」，預期不同價位的5G手機陸續面世之後會推動消費者選用5G服務，剛性需求不改。

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