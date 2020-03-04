新股專輯：燁星孖展再升溫 超購近950倍
2020年03月04日 16:25
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中國內地物業管理板塊股份受投資者追棒，第五日招股的燁星集團(01941)孖展認購進一步升溫。綜合14間券商數據，該公司錄得150.19億元孖展額，相當於公開發售部分超購近950倍。其中輝立證券為其借岀53億元；耀才證券借出41億元。
燁星將於周五(6日)截止招股，股招股價介乎1.32至1.58元，發行1億新股，其中10%為本地公開發售，集資最多1.58億港元。每手2,000股，入場費約3,191.84元，預期3月13日掛牌，同人融資為保薦人。
至於今日(4日)孖展「截飛」的中國綜藝節目製作商煜盛文化(01859)認購反應較冷淡，並出現「抽飛」，孖展額僅得2,527萬元，仍未足額。
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