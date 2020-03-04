新股專輯：燁星孖展再升溫 超購近950倍

燁星將於周五(6日)截止招股，股招股價介乎1.32至1.58元，發行1億新股，其中10%為本地公開發售，集資最多1.58億港元。每手2,000股，入場費約3,191.84元，預期3月13日掛牌，同人融資為保薦人。

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