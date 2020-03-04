【共度時艱】筲箕灣地舖月租「1蚊」　需賣防疫相關產品

零售市況受衝擊，舖位業主除了積極減租尋租戶，更推出「一蚊月租」，為期三個月的特別安排。

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興表示，目前各區遍布吉舖，為免浪費社會資源，決定為旗下舖位推出新租務安排，如筲箕灣道212至214號禮林大廈地下2A號舖，面積450方呎，早前叫租5.5萬港元，惟現時決定以每月1元招租，租約期由3至5月份，為期三個月。惟租戶必需售賣與防疫相關的產品或服務，以回饋社會「益街坊」。他續稱，是次安排旨在發揮帶頭作用，呼籲各區舖主不要讓舖位交吉，可考慮減租與租戶共度時艱。

此外，他指出，旗下另有三個舖位也推出減租安排，該批舖位首年租金均下調四成。其中大角咀道55至65A號地下2號舖，面積350方呎，原本每月叫租4萬元，現首年意向租金為2.42萬元。

旺角通菜街1A至1L威達商業大廈地下A舖，近登打士街，面積500方呎，現時交吉，原叫租每月5萬元，現時下調至每月3萬元。最後一個為新蒲崗爵祿街116至118號地下1B舖，實用面積153方呎，鄰近新蒲崗工商廈區，原叫租每月3.2萬元，現時下調至每月1.92萬元。

李補充，上述減租四成的舖位，新租戶承租一年後，可視乎情況決定是否續租第二年，惟屆時租金或會調整。

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