減息難救需求擔憂　國際油價飆2%後回順

外國媒體報道，受主要產油國接近就加大減產幅度消息帶動，國際油價周三(4日)曾飆逾2%，惟目前升勢已大幅收窄．反映美國聯儲局減息難改油市需求擔憂。

截至周三下午4時45分，紐約期油報每桶47.38美元，升0.42%；布蘭特期油報52.02美元，升0.31%。

近日，石油輸出國組織(OPEC)及其盟國組成的OPEC+的聯合技術委員會考慮將原油產量再削減每日100萬桶，暗示俄羅斯和沙特接近達成一項協議，以提振受到全球公共衛生事件衝擊的油價。

然而油價漲勢只是曇花一現，CMC Markets市場分析師Margaret Yang表示，聯儲局緊急減息凸顯了經濟基本面的脆弱性，這只能促使OPEC+加快進一步減產。

事實上，公共衛生安全問題引發全球原油需求的擔憂，仍然繼續給油價帶來沉重壓力。周三晚，美國能源信息署(EIA)將公布截止2月28日當周原油庫存，預計將增加285.5萬桶，投資者要密切關注該數據表現，預期對油價走勢有啟示作用。

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