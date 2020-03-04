【fb直播】美國突減息　港股何去何從？

2020年03月04日 16:42
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美國聯儲局突然減息半厘，不過美股表現大幅波動，道指收市仲要跌近800點，港股表現同樣反覆偏軟，險守26,000關。難道減息行動預示全球經濟表現會相當差，港股究竟要點走？
    聯儲局突發減息半厘，本地銀行股偏軟。滙豐控股(00005)連跌13日，恒生銀行(00011)及渣打集團(02888)同樣再創新低，減息對港銀盈利影響有幾大？相反，本地地產股受消息剌激，領展房產基金(00823)及新鴻基地產(00016)分別升3%及2%，股價仲有得上？
    金礦股跑出，山東黃金(01787)最多升6%，SPDR黃金ETF(02840)即市最多亦升近3%。現今市況就算高追黃金都冇有怕？
    《東網Money 18》搵嚟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
    1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/onccnews/
    2.《東網Money 18》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/money18
    －－－－－－
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
    想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。