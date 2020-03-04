【fb直播】美國突減息 港股何去何從？
2020年03月04日 16:42
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美國聯儲局突然減息半厘，不過美股表現大幅波動，道指收市仲要跌近800點，港股表現同樣反覆偏軟，險守26,000關。難道減息行動預示全球經濟表現會相當差，港股究竟要點走？
聯儲局突發減息半厘，本地銀行股偏軟。滙豐控股(00005)連跌13日，恒生銀行(00011)及渣打集團(02888)同樣再創新低，減息對港銀盈利影響有幾大？相反，本地地產股受消息剌激，領展房產基金(00823)及新鴻基地產(00016)分別升3%及2%，股價仲有得上？
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