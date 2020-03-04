【零售浩劫】周大福首2個月港澳同店銷售挫近六成

鑑於2019冠狀病毒疫情，該集團大部分於中國內地和香港及澳門的零售點分別自2020年1月底及2月初起暫時停業。期內，兩大巿場的業務無可避免地受到影響。於2020年2月29日，中國內地和香港及澳門分別約70%及64%零售點已經恢復營業。中國內地電子商務業務的零售值於期內按年下跌24%，銷量則下跌36%。

該集團指，位於順德及深圳的生產設施在取得當地政府的許可後已逐步恢復營運，而武漢智造生產中心則仍然暫時停業直至另行通知。然而，該中心主要生產主流黃金產品，佔集團的珠寶生產約15%至20%。在此期間，集團已將生產重新分配至順德及深圳的廠房，該等廠房的產能足夠支持業務。

該集團於農曆新年前已預備存貨以滿足節日需求。然而，由於期內消費氣氛疲弱且需求放緩，預計短期內存貨將處於較平時為高的水平。

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