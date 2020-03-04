新冠肺炎：德昌電機下調今季營業額預測

公司稱，中國政府就疫情於不同地區對業務營運、人流及交通之管制措施，已於農曆新年假期後開始放寬，公司已積極恢復於國內的生產及組裝營運。惟根據現行的隔離措施及員工之復工進度，預計未來數周的營運將無法全面恢復至正常水平，包括當地的供應基地。公司於全球其他地區的生產營運至今並未受影響，仍保持正常運作。

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