新冠肺炎：德昌電機下調今季營業額預測
2020年03月04日 17:15
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德昌電機(00179)公布，新冠肺炎疫情對公司於中國的生產營運及供應鏈的影響持續演變。現預測於截至3月底止第四財季的營業額，將較1月初之預測低約6,000萬至8,000萬美元(下同)，本財政年度下半年之營業額，預期將較上半年低2至3%。全年營業額預期約31億元。未計入匯率變動，較上一財年減少約3至4%。
公司稱，中國政府就疫情於不同地區對業務營運、人流及交通之管制措施，已於農曆新年假期後開始放寬，公司已積極恢復於國內的生產及組裝營運。惟根據現行的隔離措施及員工之復工進度，預計未來數周的營運將無法全面恢復至正常水平，包括當地的供應基地。公司於全球其他地區的生產營運至今並未受影響，仍保持正常運作。
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