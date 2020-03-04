【大行報告】瑞銀指鐵塔吸引 目標價升至2.35元
2020年03月04日 18:21
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瑞銀發表報告指，中國鐵塔(00788)將於3月18日公布2019年度業績，預期在2018年同期基數低及5G帶動下，去年第四季收入及除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)可分別按年增長8%及11%，EBITDA利潤率亦有望改善，料有助增加投資者信心。
該行指，5G安裝費用已於去年首三季內反映，因此略略降低營運支出預測，但同時有部分被新冠肺炎疫情因素所抵銷，相信投資者會較關心公司未來如何制定5G租金水平、基站租金收入會否受疫情影響而延後，以及今年資本開支會否因應上升等。
該行將公司目標價由2.2元上調至2.35元，並表示雖然近期股價已上升不少，但目前估值為今年企業價值倍數(EV/EBITDA)約8倍，較亞太區同業的10倍低，仍屬吸引水平，故維持「買入」評級。
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