吉利斥逾27億人幣研發衛星 鋪路自動駕駛

吉控指，衛星研發中心主力設計、測試及製造低軌衛星，為智能駕駛提供高精度定位服務。集團目前已完成兩顆自主設計的低軌衛星，並通過測試，預計在今年內完成發射。集團亦計劃在今年展開全球首個商用低軌導航增強系統驗證。

吉控表示，旗下科技集團台州吉利衛星項目日前動工，推動吉利科技加快轉型為創新型科技企業。項目規劃建設衛星研發中心、部組件智造中心、測控中心、雲計算大數據平台等設施，是國內首個脈動式模塊化衛星智能AIT(總裝集成測試)中心。

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