吉利斥逾27億人幣研發衛星 鋪路自動駕駛
2020年03月04日 19:29
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(Getty Images圖片)
吉利成為中國首家自主研發低軌衛星的汽車企業。吉利汽車(00175)母公司吉利控股宣布，在浙江省台州興建衛星研發中心，為日後用於汽車自動駕駛的衛星網絡鋪路，投資金額約22.7億元人民幣。
吉控指，衛星研發中心主力設計、測試及製造低軌衛星，為智能駕駛提供高精度定位服務。集團目前已完成兩顆自主設計的低軌衛星，並通過測試，預計在今年內完成發射。集團亦計劃在今年展開全球首個商用低軌導航增強系統驗證。
吉控表示，旗下科技集團台州吉利衛星項目日前動工，推動吉利科技加快轉型為創新型科技企業。項目規劃建設衛星研發中心、部組件智造中心、測控中心、雲計算大數據平台等設施，是國內首個脈動式模塊化衛星智能AIT(總裝集成測試)中心。
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