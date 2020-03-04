中原：港人查詢新加坡物業數字勁升逾1倍

中原新加坡總經理許大衛表示，隨着香港人避險意欲增加，公司海外項目部去年接獲香港人查詢新加坡物業的數字，上升超過1倍，投資者佔大部分，退休及升學用途亦有上升趨勢。

而當地樓市在2019年第2季開始谷底回升，全年整體樓價上升2.7%，較2018年所錄8%升幅大幅回落，而去年私樓租金則上升3.7%。他指出，看好當地豪宅前景，料2020年一手成交量可錄10,000至13,000宗，整體樓價升幅大約5%，豪宅樓價預料上升10%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，在環球股市大幅波動下，一些金融體系較穩健的城市，如香港及新加坡等，其物業市場將成為資金泊岸的地方，故相信3月份香港及新加坡物業市場成交量將止跌回升。

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