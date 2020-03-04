新盤UPDATES：發展商信心回升　項目部署出籠

發展商開盤信心持續回升，市場上多個大型項目正全速部署出籠，其中有剛獲批出預售樓花同意書的大盤，預告最快月內可以展開銷售。

●Wetland Seasons Park 2期獲批預售 料月內開盤

發展商積極加速開盤。新鴻基地產（00016）副董事總經理雷霆表示，是次美國減息，有機會減輕香港置業人士的供樓負擔，當然會對樓市有利，旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，已剛獲批出預售樓花同意書，樓書準備工作已近完成，有機會本月底前開售。

資料顯示，該盤1期於今年1月開售熱銷，火速售約690伙，套現約45億元。2期提供699伙，單位類型與首期相若。

●THE RICHMOND兩房售逾1,709萬 呎價逾3.6萬雙破頂

豪宅新盤承接力不俗。恒基地產（00012）旗下西半山THE RICHMOND，剛售出28樓A單位，實用面積468方呎，屬兩房間隔。單位成交價逾1,709.8萬元，呎價36,354元，創項目售價及呎價新高紀錄。據悉，買家為香港首置客。項目開售至今累沽51伙。

●柏蔚山複式近1.05億售 每呎5.1萬同創新高

新世界發展（00017 ) 旗下北角柏蔚山，剛售出2座33及35樓A室複式戶，實用面積2,058方呎，成交價近1.05億元，呎價51,000元，兩周內連環錄得售價及呎價雙新高交易。項目一房、兩房及三房户已全數沽清，僅餘極小量四房大宅及複式單位待售，至今累售588伙，佔可售單位逾96%，套現逾145億元。

同系清水灣傲瀧亦再錄三複式戶成交，單位為D座P11，實用面積2,619方呎，連642方呎天台，成交價達6,435.4萬元，呎價24,572元。集團旗下3盤，2月至今已共套現逾13億元。

●賢文禮士大單位3870萬沽 低價單市折價逾26%

據一手銷售資訊網資料，華懋集團的九龍塘賢文禮士，剛以招標形式售出3座10樓A單位，實用面積1,514方呎，成交價3,870萬元，呎價25,561元。該單位曾推出價單，扣除最高優惠後，折實售價亦要約5,265萬元，呎價約34,772元，是次做價較之低出逾26%。

●峻源高層戶呎價19,501元售出

中信泰富旗下馬鞍山峻源，剛售出2座17樓B單位，實用面積922方呎，間隔3房設計，成交價1,798萬元，呎價19,501元。

●明翹匯高層一房戶呎售逾1.83萬元

佳明集團控股（01271）位於青衣的明翹匯，獲買家承接1座32樓G室一房戶，實用面積299方呎，售價549.1萬元，呎價18,365元。

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