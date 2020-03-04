按證「百分百擔保特惠貸款」風險由政府承擔

香港按證保險公司早前推出「百分百擔保特惠貸款」，以紓緩中小企資金壓力。按證發言人表示，有關貸款的資金會由按揭證券公司提供，銀行負責接受申請和進行審批。當出現壞帳時將不會牽涉銀行，純粹由按證保險公司向政府索償。有關安排使銀行的審批過程更簡便，令整項計劃能盡早推出。

由於百分百擔保特惠貸款將使用銀行的分行網絡和專業人才，以接收申請和進行審批，故銀行會收取費用以彌補其營運成本，費用由政府承擔，細節正在商討之中。利息收入扣除成本，包括資金成本和行政開支等，如有盈餘會歸政府所有，以彌補壞帳損失。

每宗申請的最高貸款額為合資格企業的6個月僱員薪金及租金的總和，或200萬港元，以較低者為準。如企業沒聘請僱員，亦沒租用辦公室，則可以2019年最高單月淨收入的一半替代計算。

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