聯儲減息：貨幣政策應對公共衞生問題　專家質疑超錯！

美國聯儲局突然大手減息應對新冠肺炎衝擊，惟不少市場人士質疑相關成效。摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇認為，聯儲局沒有合適工具協助受到疫情衝擊的經濟，更形容當局就像一條離開了水的魚。

羅奇指出，各地央行拿出來的方案是用於應付金融問題，而不是公共衞生問題，央行根本不知道公共衞生環節之後會發生甚麼事，或者經濟會有甚麼反應。面對疫情，他直言現在需要的是科學家去設計應對方案，而不是央行官員，當然亦有需要確保市場有足夠流動性，為可能受創的中小型企業提供支持。

事實上，雖然減息可降低融資成本，有助鼓勵企業和家庭借貸和消費，繼而刺激經濟。不過，分析指出，聯儲局無法令因為供應鏈受阻而缺乏原料的工廠重開，亦無法說服惶惶不安的人去旅遊。更甚者，央行用於支持商業周期的彈藥正在減少。

富達全球宏觀業務主管蒂默表示，單靠貨幣政策無法解決全球公共衞生和其他經濟問題。穆迪分析經濟師贊迪亦稱，一旦疫症演變成大流行，美國和其他政府支持經濟的措施至關重要，而且若疫症在美國擴散，當地經濟難望避過全面衰退，全球經濟亦難以幸免，屆時所有高風險資產都會受創。

高盛估計，美國經濟有10%至15%由包括娛樂、餐飲、教會服務和公共交通的服務業組成，若人們減少互動和聚會，將打擊這些產業。該行經濟師哈哲思指出，聯儲局無法抵禦這些影響，害怕受到感染的人不會因為融資利率輕微變化就將自己置身於風險中，當局的舉措雖可紓緩因失業或投資減少對需求方面的打擊，例如按揭利率下降有利建築職位增加，但這些效益都相當輕微。

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