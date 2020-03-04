樓價UPDATES：業主心淡　東涌屋苑減價近百萬沽

部分二手業主看淡後市，心急出貨，東涌錄蝕讓。東環套三房海景單位，減價90萬元，以728萬元售出，較四年多前購入價再低約8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●小西灣藍灣半島6座高層G室，實用面積493方呎，間隔屬兩房戶連士多房，望山景及城市景，獲租客以19,800元租入，實用呎租約40.2元，業主於2007年十二月以317萬元購入，按買入價計算，租金回報約7.5厘，新租客為外區客。

●小西灣藍灣半島5座中層E室，實用面積約為567方呎，三房連套房間隔，望內園及少海景，叫價約940萬元，買賣雙方議價後以920萬元成交，實用呎價約16,226元，新買家為同區租客，原業主於2001年二月以約276.8萬元購入，次轉售帳面獲利約643.2萬元，物業升值約232%。

●小西灣藍灣半島連天台特色戶，實用面積482方呎，天台約511方呎，兩房間隔，以998萬元易手，實用呎價20,705元，新買家鍾情屋苑連天台特色戶，附有內置樓梯直上私人空中花園，因此購入，原業主於2016年八月以888萬元買入，持貨4年帳面獲利110萬元，單位升值12.4%。

●北角維峯低層B室，實用面積280方呎，一房連套房間隔，附有開放式廚房，以650萬元易手，實用呎價23,214元，原業主於2013年十一月以535.2萬元買入，持貨7年帳面獲利114.8萬元，單位升值21%。

●跑馬地藍塘道50號高層單位，實用面積982方呎，屬兩房連主人套房間隔，獲外籍租客以每月31,000元承租，實用呎租32元，新租客心儀單位一梯一伙，私隱度高，睇樓一次即租入自住，業主於2008年以890萬元購入單位，持貨12年，租出單位享4.2厘租金回報。

●灣仔尚翹峰3座低層C室，實用面積489方呎，兩房間隔，向北，望市景，去年十月放盤，叫價1,128萬元，最終以1,000萬元交吉易手，實用呎價20,450元，原業主於2014年以765萬元買入，持貨6年，帳面獲利235萬元，單位升值31%。

●堅尼地城泓都2座高層F室，實用面積約474方呎，兩房間隔，望山景，原先開價1,150萬元，經議價後減價150萬元或約13%，終以1,000萬元沽出，實用呎價約21,097元，原業主於2009年十二月以約465萬元購入，持貨逾10年，轉手帳面獲利約535萬元，物業升值約1.2倍。

●大潭陽明山莊3座高層27室，實用面積約1,031方呎，套兩房間隔，連車位，外望山景及維港海景，日前以2,750萬元沽出，實用呎價約26,673元，原業主於2014年五月以約1,950萬元購入，持貨約6年帳面獲利約800萬元，物業升值約41%。

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九龍

●將軍澳領都2座右翼極高層C室，實用面積約733方呎，採套三房連士多房設計，享山景，去年三月底開始放售，叫價960萬元，及後於八月初提價至980萬元，再於去年底減價至958萬元，最終日前以910萬元易手，與最高叫價相差70萬或7%，實用呎價約12,415元，原業主約於2009年七月以約425.9萬元購入，持貨10年帳面獲利約484.1萬元，物業升值約1.1倍。

●將軍澳領都1座左翼低層D室，實用面積976方呎，屬套四房連工人套房設計，吸引原於港島區租樓客戶入市，斥資1,100萬元承接自用，單位原叫價1,050萬元，經商議後減價50萬元成交，實用呎價11,270元，原業主於2009年七月以569.3萬元一手購入，是次轉手帳面大幅獲利530.7萬元，升值約93%。

●將軍澳維景灣畔1座中層A室，實用面積658方呎，套三房間隔，享內園景，去年十一月開價1,200萬元，議價後降價72萬元，現以1,128萬元成交，實用呎價17,143元，原業主於2000年3月以309.6萬元買入，持貨剛剛20年，現易手帳面獲利818.4萬元離場，單位升值逾2.6倍。

●將軍澳中心1期6座高層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望海景，去年八月叫價910萬元放售，終於日前以827萬元以交吉沽出，減價83萬元或約9%，實用呎價約17,785元，原業主於2003年八月以約166.8萬元購入，持貨約16年轉手帳面獲利約660.2萬元，物業升值約4倍。

●將軍澳富麗花園1座高層F室，實用面積527方呎，套三房間隔，享市景，剛以767萬元成交，實用呎價14,545元，原業主早於1999年八月以230萬元入市，持貨逾20年，現轉手帳面獲利537萬元離場，單位升值逾2.3倍。

●將軍澳新都城一期4座中高層B室，實用面積364方呎，屬兩房間隔，由於現有租客，故「無樓睇」，但仍吸引早前搶盤落敗之同區上車客承接，單位早前叫價650萬元，終以628萬元以交吉形式易手，實用呎價約17,253元，原業主於2014年十一月斥資465萬元購得，是次轉手帳面獲利163萬元，帳面升值約35%。

●將軍澳公屋寶林邨寶泰樓中層11室，實用面積381方呎，兩房間隔，去年十二月放盤，未補價第二市場原叫價330萬元，累減53.2萬元或16.1%，獲區內白居二買家以276.8萬元承接，實用呎價7,265元，原業主2005年購入，當時作價約18.4萬元，持貨15年帳面獲利約258.4萬元，期內升值達14倍。

●大角咀港灣豪庭10座中層A室，兩房間隔，實用面積約392方呎，以696萬元放盤約3個月，後獲區內客接洽，議價後減價41萬元，以約655萬元成交，實用呎價約16,709元，新買家為首置客，睇樓一次即拍板入市，原業主於2009年十一月以約241萬元購入，是次轉售帳面賺約414萬元，物業升值約1.7倍。

●西南九龍君滙港5座高層E室，實用面積478方呎，兩房間隔，望海景，吸引本地首置客承接，單位原先放盤叫價約1,050萬元，因應市況調減52萬元，至998萬元成交，減幅約5%，實用呎價約20,879元，原業主於2007年5月斥資387萬元購得，是次轉手帳面獲利611萬元，升值近1.6倍。

●長沙灣星匯居2座中低層F室，套三房連工人房套房間隔，實用面積約783方呎，以1,250萬元放盤3個月後，獲區內客接洽，議價後減價100萬元，以約1,150萬元成交，實用呎價約14,687元，低市價16%，新買家為換樓客，睇樓一次即入市，原業主於2014年一月以約760萬元購入，轉售帳面賺約390萬元，物業升值約51.3%。

●荔枝角美孚新邨本月暫錄3宗買賣，平均實用呎價13,750元，8期百老匯街118號高層C室，實用面積670方呎，兩房連露台間隔，望街景，最初開價880萬元，議價後以850萬元成交，實用呎價12,687元，新買家為同區上車客，見放盤叫價回落，考慮片刻即拍板入市，原業主於2008年三月以333.8萬元買入，帳面獲利516.2萬元，單位12年間升值逾1.5倍。

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新界

●馬鞍山海栢花園4座低層A室，實用面積520方呎，三房兩廳間隔，享海景，原先開價900萬元，放盤三個月，累減100萬元，減幅約11.1%，最終以800萬元沽出，實用呎價15,385元，原業主於2016年十二月購入，當時作價680萬元，持貨3年多至今將單位轉售，帳面獲利120萬元，期內升值約18%。

●馬鞍山聽濤雅苑11座中層G室，實用面積794方呎，三房兩廳間隔，享海景，原先開價1,400萬元，放盤6個月，大減320萬元，減幅22.9%，以1,080萬元易手，實用呎價13,602元，原業主於2009年八月以520萬元連車位購入，持貨10年多至今沽售，帳面獲利560萬元，期內升值約1.2倍。

●馬鞍山聽濤雅苑2座高層F室，實用面積755方呎，套三房間隔，開價約980萬元，議價後以938萬元易手，實用呎價12,424元，原業主於2012年以508萬元購入單位，持貨8年，沽出帳面獲利約430萬元，單位升值約84.6%。

●大圍金獅花園B座高層2室，實用面積282方呎，兩房間隔，日前以465萬元易手，實用呎價16,489元，原業主則於2012年以170萬元購入，持貨8年帳面獲利295萬元，單位升值約174%。

●沙田好運中心松林閣中層F室，實用面積334方呎，兩房房間隔，以525萬元易手，實用呎價15,719元，原業主於2011年以258萬元入市上址，持貨9年沽出單位帳面獲利約267萬元離場，單位升值約103%。

●沙田第一城本月暫錄5宗成交，剛錄得47座中層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，以540萬元易手，實用呎價17,763元，原業主則於2011年以243萬元購入，持貨9年沽出帳面獲利約297萬元離場，單位升值約1.2倍。

●沙田第一城29座高層H室，實用面積327方呎，兩房間隔，望河景，新買家在「無樓睇」情況下以575萬元交吉承接，實用呎價17,584元，原業主於2012年一月購入上址，當時作價248萬元，持貨逾8年至今沽售，帳面獲利327萬元，單位期內升值1.3倍。

●粉嶺牽晴間二月共錄約9宗成交，屋苑最新錄8座高層B室，實用面積714方呎，套三房間隔，以880萬元獲承接，實用呎價12,325元，原業主則於2007年以287萬元購入，持貨13年，是次沽出帳面獲利593萬元，單位升值約207%。

●元朗朗屏8號5座低層J室，實用面積202方呎，開放式間隔，開價370萬元，新近減至360萬元沽出，實用呎價17,822元，創屋苑二手成交價新低，原業主於2016年十一月斥資299.8萬元買入，持貨3年多，帳面獲利約60.2萬元，升值約20%。

●元朗映御1座高層L室，實用面積300方呎，開放式間隔，開價465萬元，新近議價至455萬元成交，實用呎價15,167元，原業主於2016年五月以374.4萬元一手買入，持貨約4年，帳面獲利約80.6萬元，升值約22%。

●元朗御豪山莊5座低層D室，實用面積約487方呎，兩房間隔，原叫價535萬元放售，直至近日以約528萬元易主，微減7萬元，實用呎價約10,842元，原業主於2014年六月以315萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約213萬元，物業升值約68%。

●元朗錦綉花園G段2街單號屋，實用面積848方呎，開價約1,080萬元，日前議價後以985萬元沽出，實用呎價約11,616元，原業主於2008年八月以346萬元買入，持貨約12年，帳面獲利約639萬元離場，單位升值約185%。

●天水圍天頌苑頌水閣低層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，享內園景，於未補價第二市場叫價約430萬元放售不足一個月，獲外區首置客垂青，雙方議價後終以408萬元成交，實用呎價約6,277元，原業主於2010年一月以約69.8萬元購入。

●屯門居屋悅湖山莊7座中層J室，實用面積484方呎，兩房一廳間隔，租客為同屋苑租客，由於原居所無法續租，考慮到搬遷方便及熟悉該區，上址又附設大部分傢電，決定以月租10,500元租入，實用呎租21.7元，如以同類型單位銀行估價約474萬元作計算，租金回報率達2.7厘。

●屯門豐景園5座中層4室，實用面積341方呎，兩房一廳間隔，獲區內客以每月9,800元即睇即租，實用呎租28.7元，如以同類型單位銀行估價約432.5萬元計算，單位的租金回報率達2.7厘。

●屯門居屋兆康苑M座低層3室，實用面積548方呎，三房兩廳設計，獲區外首置客垂青，原業主願意調整價格，減價10萬元，上述買家於已補價自由市場以540萬元購入自用，實用呎價9,854元。

●葵涌葵芳閣2座低層C室，實用面積473方呎，兩房間隔，叫價680萬元，新近減至615萬元沽出，實用呎價13,002元，新買家為同屋苑租客，趁最近樓價回落，積極物色放盤上車，見上址價錢合預算，即拍板入市，原業主則於2011年四月以264.8萬元買入，近年轉作收租用途，去年底租約完結隨即放售，迄今轉手帳面獲利350.2萬元，單位9年升值約1.3倍。

●青衣藍澄灣錄3月首宗成交，為2座中層H室，實用面積451方呎，兩房間隔，享內園及泳池景，二月底放盤叫價625萬元，經買家議價後，業主願減38.2萬元或6.1%，放盤5天速獲承接，成交價586.8萬元，實用呎價13,011元，原業主於2011年一月以260萬元購入，持貨9年帳面獲利約326.8萬元或1.3倍。

●青藍澄灣1座中層H室，實用面積約451方呎，兩房兩廳間隔，是次由叫價610萬元，減至588萬元成交，減幅22萬元或約4%，實用呎價約13,038元，原業主於2012年3月以306萬元購入。持貨8年轉手帳面獲利約282萬元，物業升值約92%。

●東涌海堤灣畔3座中層B室，實用面積854方呎，套三房間隔，享機場全海景，叫價1,050萬元，由於同類單位盤源長期稀缺，故放盤非常搶手，上址放盤僅一天，速獲用家議價至970萬元成交，實用呎價11,358元，原業主於2003年五月以236萬元買入，帳面獲利734萬元離場，單位升值3.1倍。

●東涌藍天海岸6座中層E室，實用面積約492方呎，兩房間隔，享山景，原叫價約680萬元放售，獲外區首置客垂青，雙方議價後終以638萬元成交，實用呎價約12,967元，原業主於2010年一月以約239萬元購入，轉手帳面獲利約399萬元，期間物業升值約1.7倍。

●東涌東環1B座低層2室，實用面積約645方呎，套三房間隔，望海景，半年前叫價約818萬元放盤，有見近期市況調整，故調低叫價，吸引外區首置客承接，在無睇樓的情況下，終議價減至728萬元成交，實用呎價約11,287元，原業主於2015年9月以約736.3萬元購入。

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