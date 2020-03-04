聯儲減息：買家照劈！藍天海岸減價200萬易手

美國減息後，二手業主仍看淡後市，市場繼續錄劈價成交。消息稱，東涌藍天海岸2座中層單位，實用面積911方呎，由外籍業主持有，開價1,200萬元放售，原先接受議幅不多。但周三減價200萬元，以1,000萬元易手，呎價10,977元。

青衣二手屋苑今日亦錄買賣成交，單位為藍澄灣3座高層H室，實用面積451方呎，降價17萬元後，以603萬元售出，呎價13,370元。

美聯葉偉林指出，同區居屋青華苑C座單位，實用面積645方呎，最初於已補價自由市場以730萬元放售，上月仍叫價720萬元，今日減至668萬元沽出，呎價10,357元。

但市場都有部分買家因恐盤源減少，加快入市。消息透露，上水居屋彩浦苑B座中層戶，實用面積394方呎，上車客追價5萬元，以445萬元購入，呎價11,294元。

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