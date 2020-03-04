五龍電動車收清盤呈請　公司斥破壞供股成功進行

董事會澄清，公司並無欠呈請人任何款項，及呈請並非以無力償還債務為由提出。公司尚未收到呈請的任何蓋章文本，董事會不確定呈請是否已正式提交至法院，及或獲法院批准向公司發出。

公司表示，董事會於獲取法律意見後認為，呈請人尋求的補償(即公司清盤)與呈請人的投訴嚴重不相稱，及要求公司進行清盤的理由為不可信，以及擬進行呈請背後為瑣屑無聊及最終為惡意的企圖以破壞供股成功進行。但為了保護股東利益，董事會擬向法院申請認可令，以確認根據供股發行供股股份。

金港集團投資於緊接供股完成前為持有公司約12.22%已發行股本之主要股東。

另公司表示，供股可加強公司財務狀況，以提供足夠資金償還集團債務及作為公司的一般營運資金。鑑於呈請人之清盤呈請的情況及背後的理由，董事會認為呈請人成功申請公司清盤的可能性為低，及將儘快向法院尋求認可令，因此，董事會決議按計劃進行供股。

股份將自周四(5日)上午9時正起恢復買賣。

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