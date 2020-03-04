夜市UPDATES：加國接力救亡　道指升幅縮至500點

加拿大央行剛宣布大手減息0.5厘，惟未能提振外圍股市。美股道指早市升幅縮至459點或1.77%，報26,376點；標指報3,045點．升42點或1.41%；納指報8,786點，升102點或1.18%。

港股期指夜市變動不大，現報26,258點，升106點，高水36點。

另外，美國公布2月ADP就業數據，表現好於預期。現貨黃金短線下挫逾4美元至每安士1,641.91美元。

具體數據顯示，美元2月ADP就業人數增加18.30萬，好於預期的增加17萬，前值從增加29.1萬大幅下修到增加20.9萬。

【22:30】美國總統選舉民主黨初選由溫和派的前副總統拜登領先，紓緩部分市場疑慮，周二重挫的美股，周三開市早段強勁反彈，道指漲701點，至26,618點；納指漲176點，至8,860點；標指漲60點，至3064點。

10年期美債孳息率繼續在1%以下遊走，目前報0.97厘。

港股期指夜市日內抵位反彈．目前報26,277點，升125點，高水55點。

有分析人士稱，顯而易見，市場對拜登的崛起感到雀躍，此前在民調中領跑的桑德斯是華爾街的噩夢。Fundstrat Global Advisors政策策略師Tom Block表示，投資者不喜歡不確定性，從醫保到稅收政策，拜登的政策主張比桑德斯更為溫和。

不過，摩根士丹利股票策略師威爾遜則表示，不希望看到美股周三又急劇反彈，因為這是典型的熊市反彈表現，更希望看到股市回穩。

事實上，周二的跌市顯示減息未能平息疫情憂慮，股市似乎在反映一個最懷的情況，即是經濟衰退。「新興市場之父」麥樸思指出，問題是全球央行息口已非常低，減息空間不多，還有就是與中國相關的供應鏈問題，認為減稅較減息更有用。他續預期，股市會進一步下跌，更多企業會破產，投資者持有的資產中，最少應有10%為實金。

醫療股有追捧，UnitedHealth股價急漲12.36%至293.71美元，Centene股價亦漲16.05%至62.7美元。

周二重挫的銀行股亦回穩，花旗將摩根士丹利的投資評級由「中性」上調至「買入」，大摩股價早段升0.65%至44.69美元；高盛股價早段升0.74%至204.94美元。

軟件商甲骨文獲法興將投資評級由「持有」上調至「買入」，原因是該公司股價較同業有巨大折讓，加上其業務較不受新冠肺炎疫症影響。甲骨文股價早段升1.08%至49.38美元。

歐股尾市向好，當中英股升1.43%；德股升1.37%；法股跌1.41%。

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