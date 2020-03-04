加拿大央行大手減息0.5厘 英歐勢跟降
2020年03月04日 23:01
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(Getty Images圖片)
繼美國聯儲局周二(3日)緊急減息，以應對新冠肺炎帶來的經濟衝擊後，加拿大央行今日(4日)亦跟隨下調利率，基準利率調低0.5厘，由1.75厘降至1.25厘，市場原本預期只降至1.5厘。
事實上，美國成為首個減息的七大工業國(G7)成員國後，其他央行「放水」壓力驟增，市場揣測本月稍後議息的歐洲央行及英倫銀行等均有機會減息。
期貨市場顯示，英倫銀行本月減息0.5厘機會率高率60%，滙豐及野村均料當局可能於本月26日會議前出招。
德國商業銀行首席經濟師克雷默估計，歐央行下周會議後將下調存款利率0.1厘，並加碼每月買債200億歐元。
此外，外電調查顯示，17位受訪經濟師中，65%預期日本央行本月稍後會議或之前將擴大量化寬鬆（QE）規模。
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