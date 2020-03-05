金曹：道指再閃跌千點機會不大

美國聯儲局周二突然宣布減息0.5厘，美股先升後跌。消息公布後，道指曾上升300點，但及後大幅下挫，收跌785點，大市可謂非常波動！

點解會咁？可能係市場害怕聯儲局知道一些普通人唔知的壞消息，等唔切3月17、18號的議息會就直接出手減息了，而且一減就是半厘。畀人印象經濟預期變得好差，先會咁重手。金融市場最怕前景唔明朗，道指因而即市大跌。

現時最多人問的是美股見底未。由於特朗普比較關注道指，其成分股屬於舊經濟股，國際貿易影響較大，如分析道指期貨由2月13日高位29,543，下跌至2月28日的低位24,675，此浪下跌最多4,868點或16.5%，估計幅度已經足夠。可以假設，3月20日美國期指結算應能高於24,675機會很大。

另一邊廂，滬深300期貨最高是2月21日的4,192點、最低是2月28日的3,908點、下跌最多約284點或6.7%。而恒生指數期指最高是2月17日的28,006點、最低是3月2日的25,582點，下跌最多2,424點或8.6%。A股抗跌力明顯較強，相信跟住幾日市況雖然仍會十分反覆，但央行既已出手，道指或期指出現單日過千點的跌幅機會應不大。

恒指主要受惠於南向資金流入，而且估值已經調整到低於11倍市盈率，美股雖如過山車般上落，但中港股市這一浪相對抗跌力較強。期權最活躍維持在25,000及24,000兩格已一段時間，估計或可見到25,000，但再向下的機會並不大。估計恒生指數期貨在25,400至26,600區間劇烈波動，3月結算低於24,000機會並不大。期權策略上，投資者可每次低於26,000時，做跨價例如Short PUT 24,200、Long PUT 24,000。如果做得好，一套成本一萬元，套取期權金可達30點約15%回報。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

－－－－－－