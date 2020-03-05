東方日報B1：港息暫不變 隨時跟美減

美國突宣布劈息半厘，滙豐銀行率先宣布港元最優惠利率(P)及活期利率不變，數間大型港銀亦表態息口按兵不動。惟銀行界齊揚言，若美國再有減息舉動及銀行同業拆息續跌，銀行或考慮減「P」，甚至出現「不對稱」減息。

市場關注香港息口走勢，渣打銀行亞太區金融市場部主管陳銘僑指，美國減息半厘後，港銀下調「P」的壓力未算大，相信業界傾向按兵不動，目前3個月港元拆息高於同期美息約40點子，屬合理水平。惟他指，若美國利率持續下調，扯低港元拆息，港銀有機會調低「P」，但仍需視乎銀行自身資金成本及資產負債表結構。目前香港銀行儲蓄利率普遍為零，一旦再減變相成為負利率，存戶難接受。

周三港元拆息全線回落，1個月期及3個月期見1.4厘及1.6厘。若然「P」調整壓力加大，陳氏預期，或出現減「P」但不減活期息的情況，相信銀行會謹慎作出決策，並認為單靠銀行調整息口，未必能解決經濟困境。

滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，該行維持存貸利率於現有水平，主要考慮到宏觀經濟環境、資本市場對港元的需求和供應，以及市場競爭環境，預期低利率環境或持續一段時間，該行續密切留意經濟情況，適時檢視利率水平。

值得留意，仍有個別港銀去年底未有跟隨調整「P」，目前市場出現四個P，分別為5厘、5.25厘、5.375厘及5.5厘。光大銀行香港分行金融市場部總經理兼聯席主管顏劍文表示，財資界一般以「P」與三個月港元拆息間息差，來評估減息空間，按傳統說法，若息差超於3厘，反映存在減息需求。他認為，至今仍未跟減的銀行，或有不少減息壓力。

金管局總裁余偉文稱，疫情仍存很多不確定性，金融市場會出現十分大的波動，提醒投資者須做好風險管理，港元利率走勢除受美元利率變化影響，也視乎本地資金供求等因素。

另方面，地產界預計，美國減息對香港樓市有正面作用，料今年樓價跌幅縮至5%內，而當疫情受控，樓價下半年或反彈，全年或錄輕微升幅。

中原亞太區副主席陳永傑稱，美國減息將迫使資金轉向實物投資，即使港銀尚未減息，資金亦會投向樓市，對沖疫情對香港樓價影響。至於美聯物業住宅部行政總裁布少明指，當美國開展減息周期，港銀或「追減」利好供樓業主，吸引買家有信心入市，料短期業主減價幅度放緩。

紀惠集團行政總裁湯文亮則表示，目前香港因應新冠肺炎疫情影響而封關，沒有內地人士買港樓，但一旦解封，又遇上減息，內地購買力湧現，樓價有機會掉頭回升。

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